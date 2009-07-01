Имя подпольщицы увековечено спустя 68 лет

Мемориальный знак в память казненных подпольщиков открыли сегодня в Минске.

Его установили на проходной дрожжевого завода. В октябре 1941-ого года у стен предприятия фашисты публично повесили Кирилла Труса, Владимира Щербацевича и Марию Брускину. Кстати, ее имя долгое время в исторических документах заменяли на подпись «неизвестная».

Подпольная группа действовала в Минске с первых дней войны. Когда фашисты оккупировали Минск, Мария Брускина работала в лазарете для советских военнопленных. Девушка помогала солдатам устраивать побеги. Кроме того, она через подпольщиков Кирилла ТрУса и Владимира Щербацевича распространяла сводки Информбюро о положении на фронтах.

— Сегодня прошло 65 лет с момента освобождения и почти 70 лет с момента казни этих людей. Это символ памяти, вечной славы, символ свободы, символ независимости. Это большой воспитательный момент для тех, кто живет сегодня, особенно для молодых людей. Потому что без памяти, без символов веры не может быть общества, — заявил Николай Ладутько, и.о. председателя Минского городского исполнительного комитета.