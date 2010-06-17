Зарплата бюджетников вырастет

Министерство труда и социальной защиты рассчитает корректирующие коэффициенты к окладам работников. После этого будет произведен пересчет оплаты труда.
Марианна Щёткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
– В среднем, расчетная заработная плата увеличится на 13%. При этом, особое внимание уделено низкооплачиваемым категориям. И за счет корректирующих коэффициентов для низкооплачиваемых категорий – это с 1 по 7 разряд – средний размер заработной платы увеличится на 18%. 8-9 разряд, соответственно на 15-16%.