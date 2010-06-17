Прямой эфир

Зарплата бюджетников вырастет

17 июня 2010 19:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Согласно постановлению Совета Министров в Беларуси с первого июня повышена тарифная ставка первого разряда. Теперь она составляет 90 тысяч рублей.

Министерство труда и социальной защиты рассчитает корректирующие коэффициенты к окладам работников. После этого будет произведен пересчет оплаты труда.

Марианна Щёткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
– В среднем, расчетная заработная плата увеличится на 13%. При этом, особое внимание уделено низкооплачиваемым категориям. И за счет корректирующих коэффициентов для низкооплачиваемых категорий – это с 1 по 7 разряд – средний размер заработной платы увеличится на 18%. 8-9 разряд, соответственно на 15-16%.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
17 июня 2010 19:05

ООН отправили в Кыргызстан два самолета с гуманитарным грузом

17 июня 2010 16:01

Скорость интернета в Беларуси в ближайшее время увеличится в десятки раз

17 июня 2010 15:52

Крупная партия нелегальной российской водки задержана в Гродненской области