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Скорость интернета в Беларуси в ближайшее время увеличится в десятки раз

17 июня 2010 16:01
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Об этом сообщили в Министерстве информации. Более того, услуга выхода во всемирную сеть будет соответствовать мировым стандартам. Речь идет о внедрении новейших технологий.

Кстати, на рынке онлайн-услуг в последнее время уже произошли изменения. Снижена цена на домены для пользователей, а буквально накануне были согласованы документы о снижении цен на хостинг. И на этом эксперты точку пока не ставят.

Максим Левданский, директор компании интернет-провайдера:
– Выиграть должны все. Конечно, кто-то больше, кто-то меньше, но сейчас вопрос стоит в том, чтобы выиграл конечный абонент, чтобы он получил качественную услугу, которая соответствует общемировым стандартам.

Валерий Вакульчик, начальник оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь:
– Интернет стал качественным, появились новые услуги. Мы рассчитываем на раз 10, а то и больше увеличение скорости – это, позволит получать доступ к видеоинформации, и новейшим технологиям, которые основываются на интернете.

# общество # Интернет

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