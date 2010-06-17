Крупная партия нелегальной российской водки задержана в Гродненской области

Информацию о готовящейся незаконной поставке большого количества алкоголя в областной центр оперативники получили несколько недель назад. А сегодня микроавтобус, в котором и обнаружили тысячу бутылок со спиртосодержащей жидкостью, задержан под Волковысском.

Сейчас экспертиза устанавливает качество контрофакта. Владелец машины – житель Гродно – не впервые попал в поле зрения милиции за контрабанду спиртного.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

– По предварительным данным, вся водка была поставлена из Российской Федерации. Имелись соответствующие акцизные марки. В настоящее время оперативниками проводится комплекс мероприятий по установлению канала поставки этой контрабандной водки. Нарушителя ждет крупный штраф, плюс конфискация товара.