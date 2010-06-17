ООН отправили в Кыргызстан два самолета с гуманитарным грузом

В Кыргызстане – второй день траура по погибшим в межэтнических столкновениях на юге страны.

В официальном списке жертв – уже 191 фамилия. Однако эти данные предварительные, неофициально говорят о семистах погибших. Пострадали около двух тысяч. По данным международных организаций, из-за беспорядков в Ошской и Джалал- Абадской областях республику покинули более 400 тысяч человек разной национальности. Спасаясь бегством, они бросали имущество и жилье.

Международные организации продолжают оказывать гуманитарную помощь пострадавшим. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев уже отправили в Кыргызстан два самолета с гуманитарным грузом.

Шоле Сафави, глава представительства УВКБ ООН в Республике Беларусь:

– У нас наладилось тесное сотрудничество с правительством Узбекистана. И в результате очередных переговоров, нам предоставили возможность отправить еще одну партию гуманитарного груза беженцам, а это несколько самолетов из Дубаи, где находится наш главный штаб, в Ташкент. Кроме того, наша организация будет оказывать помощь в самом Кыргызстане тем, кому пришлось покинуть свои дома, а это около 200 тысяч человек.