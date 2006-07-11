"Зарница" - любимая игра наших пап и мам

Лучшие юнармейцы республики участвуют в финале спортивно-патриотической игры "Зарница". Он впервые проводится на базе воинской части. В финале, который продлится четыре дня, принимают участие победители областных и Минского городского тура игр.

Этого дня все участники республиканской спортивно-патриотической игры "Зарница" ждали с нетерпением. Позади долгие тренировки, победы на районных и областных соревнованиях. Финал проводит Белорусская республиканская пионерская организация совместно с Министерством обороны.



Финальный тур пройдет на базе воинской части 3214 специального назначения внутренних войск. И это не случайно - ребята узнают, что такое настоящий армейский быт, да и оценивать их будут профессионалы. А многие из них и сами в детстве с удовольствием участвовали в этой игре.

"Зарница" - это отличная возможность весело провести время с друзьями и проявить свои способности. В программе игры - проведение учебных занятий, соревнования юнармейцев по строевой подготовке, стрельбе и ориентировании на местности, а также конкурс интеллектуальной направленности.

Все участники решительно настроены на победу, а потому и конкуренция будет достойной.