"Черный" список ГУВД

ГУВД Мингориспокома составило список лиц, страдающих психическими расстройствами, которые постоянно звонят в милицию. В его составе около 40 человек. Всех их сотрудники милиции знают по голосам, личности их установлены. В отношении большинства людей из этого списка никакие административные меры не применяются. Однако если они заявляют о преступлениях или правонарушениях, эта информация все равно проверяется. В "черном" списке находился и минчанин, который сообщил о ложном минировании РУВД Фрунзенского района Минска и административного здания Фрунзенского райисполкома. В настоящее время мужчина осужден на принудительное лечение в связи с психическим заболеванием.