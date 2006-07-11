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"Черный" список ГУВД

11 июля 2006 13:48
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ГУВД Мингориспокома составило список лиц, страдающих психическими расстройствами, которые постоянно звонят в милицию. В его составе около 40 человек. Всех их сотрудники милиции знают по голосам, личности их установлены. В отношении большинства людей из этого списка никакие административные меры не применяются. Однако если они заявляют о преступлениях или правонарушениях, эта информация все равно проверяется. В "черном" списке находился и минчанин, который сообщил о ложном минировании РУВД Фрунзенского района Минска и административного здания Фрунзенского райисполкома. В настоящее время мужчина осужден на принудительное лечение в связи с психическим заболеванием.
# общество

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