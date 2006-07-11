Ограничения движения транспорта по проспекту Независимости

С 11 по 14 июля будет частично ограничено движение на участке проспекта Независимости от улицы Филимонова до Калиновского. Дорожные службы продолжают выполнять капитальный ремонт главной столичной магистрали. Специалисты предприятия "Минсктранс" вносят некоторые изменения в работу маршрутов общественного транспорта.

На участке проспекта от улицы Филимонова до Калиновского движение транспорта в обоих направлениях будет организовано по левой половине проезжей части проспекта. В связи с этим автобусы в направлении "из города" на остановочных пунктах "Улица Филимонова", "Национальная библиотека" и станция метро "Восток" посадку-высадку пассажиров выполнять не будут.

Троллейбусный маршрут № 1 на это время сократится до диспетчерской станции "Восток", № 41 - до Запорожской площади, а № 42 будет закрыт. Для компенсации движения электротранспорта организуется временный автобусный маршрут № 161 "д/с "Восток-1" - Круглая площадь" по улицам Калиновского, проспекту Независимости, улицам Филимонова, Запорожская, Радиальная в обе стороны.