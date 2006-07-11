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Без билета - нет проезда

11 июля 2006 11:00
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Контрольная служба "Минсктранс" совместно с транспортной инспекцией Минтранспорта проводят акцию "Проездной билет". Одна из главных ее целей - исключение безбилетного проезда и провоза пассажиров не только в коммунальном общественном транспорте, но и в маршрутных такси. В микроавтобусах штрафуют не только водителей, не выдающих проездные документы, но и пассажиров, не имеющих на руках билетов. За неполный месяц проверено 115 маршруток, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 86 - юридическим лицам, и почти 64 тысячи транспортных средств коммунального общественного транспорта. За безбилетный проезд выписаны штрафы почти на 11 миллионов 580 тысяч рублей.
# общество

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