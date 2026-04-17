Занятия с военнообязанными, призванными из запаса, проходят в Витебской области

Обеспечить слаженность действий и высокую эффективность выполнения поставленных задач. Занятия с военнообязанными, призванными из запаса, проходят на одном из полигонов в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отрабатывается стрельба из различных видов стрелкового оружия и гранатометов. Личный состав готовится к предстоящему командно-штабному учению.