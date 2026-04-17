Занятия с военнообязанными, призванными из запаса, проходят в Витебской области

Обеспечить слаженность действий и высокую эффективность выполнения поставленных задач. Занятия с военнообязанными, призванными из запаса, проходят на одном из полигонов в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отрабатывается стрельба из различных видов стрелкового оружия и гранатометов. Личный состав готовится к предстоящему командно-штабному учению.
Все военнообязанные прошли у нас общевойсковую подготовку, восстановили свои навыки. Сейчас проходит подготовка по специальности. В дальнейшем все будут участвовать в командно-штабном учении под руководством заместителя министра обороны.
Поддержание в боевом тонусе резервного состава Вооруженных Сил Беларуси – основная цель данных сборов. Они дают возможность военнослужащим восстановить ранее приобретенные навыки, чтобы при необходимости грамотно и умело выполнять поставленные задачи.