Прямой эфир

Занятия с военнообязанными, призванными из запаса, проходят в Витебской области

17 апреля 2026 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обеспечить слаженность действий и высокую эффективность выполнения поставленных задач. Занятия с военнообязанными, призванными из запаса, проходят на одном из полигонов в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отрабатывается стрельба из различных видов стрелкового оружия и гранатометов. Личный состав готовится к предстоящему командно-штабному учению.

Занятия с военнообязанными, призванными из запаса, проходят в Витебской области-2

Все военнообязанные прошли у нас общевойсковую подготовку, восстановили свои навыки. Сейчас проходит подготовка по специальности. В дальнейшем все будут участвовать в командно-штабном учении под руководством заместителя министра обороны.

Поддержание в боевом тонусе резервного состава Вооруженных Сил Беларуси – основная цель данных сборов. Они дают возможность военнослужащим восстановить ранее приобретенные навыки, чтобы при необходимости грамотно и умело выполнять поставленные задачи.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Проведение мелиоративных мероприятий обсудили на совещании в правительстве
17 апреля 2026 10:39

Проведение мелиоративных мероприятий обсудили на совещании в правительстве

Президент Беларуси дал интервью ведущему RT Ричарду Санчесу
17 апреля 2026 10:38

Президент Беларуси дал интервью ведущему RT Ричарду Санчесу

Ранними яровыми культурами засеяно уже более 90% площадей
17 апреля 2026 10:35

Ранними яровыми культурами засеяно уже более 90% площадей