Санслужбы обновили список водоёмов Минска, купание в которых ограничено или запрещено

Новости Беларуси. Для тех, кто в эти жаркие выходные будет отдыхать на городских пляжах, важная информация от санитарных служб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По результатам мониторинга водоемов были отобраны почти 40 проб. В 14 случаях вода не соответствует требованиям безопасности. В результате в 7 зонах отдыха ограничено купание для детей – это пляжи Заславского водохранилища и Криницы. Еще на пяти купание запрещено и для взрослых.