Законопроект об усилении ответственности за нарушение правил охоты требует доработки

Депутаты настаивают на доработке законопроекта, направленного на ужесточение уголовной и административной ответственности за нарушение правил рыболовства и охоты.

Постоянная комиссия Палаты представителей по проблемам Чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию приняла решение приостановить вынесение данного нормативного акта на рассмотрение в Овальный зал. Для дальнейшей подготовки законопроекта будет создана рабочая группа. Затем потребуется согласование документа с главой государства.

В числе предлагаемых поправок - изменения и дополнения в ряд статей уголовного кодекса. В частности, за незаконную добычу рыбы устанавливается максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев. В действующем законодательстве за такое правонарушение предусмотрен арест до 3 месяцев. Согласно законопроекту, ужесточаются санкции и за незаконную охоту. Вместо общественных работ или ареста до 3 месяцев предлагаются исправительные работы на срок до 2 лет или арест до 6 месяцев. За незаконную охоту, совершенную должностным лицом с использованием служебных полномочий, в поправках определено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности, сообщает БелТА.