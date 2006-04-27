После сжигания травы молодая зелень не появится:

Министерство лесного хозяйства Беларуси обеспокоено возросшим количеством сельскохозяйственных палов, которые неминуемо приводят к лесным пожарам.С начала пожароопасного сезона в Беларуси произошло 209 случаев поджога сухой травы вдоль автомагистралей и лесных массивов, в результате которых пострадало почти 125 га леса. Особенно возрастает число палов в то время, когда большинство горожан устремляется на лоно природы отдохнуть и разводит костры. Нередко пожары возникают и в результате детской шалости с огнем. Специалисты опровергают мнение, что после сжигания сухой растительности или остатков соломы на полях появится молодая зелень. Наоборот, поджог сухой травы уничтожает все микроорганизмы, которые способствуют биологическому разнообразию. В Минской области только за прошедшие сутки было ликвидировано более 200 пожаров в лесах и сельхозугодиях. Подавляющее число возгораний пришлось на Минский, Смолевичский и Пуховичский районы. О мерах по предотвращению лесных пожаров говорили сегодня и на совещании в Миноблисполкоме. Председатель Миноблисполкома Николай Домашкевич отметил, что поджигатели должны понести наказание - от административного штрафа до заведения уголовного дела. Все зависит от степени ущерба.