Прямой эфир

Да здравствует Первомай!

27 апреля 2006 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Федерация профсоюзов Беларуси проведет ряд праздничных мероприятий и акций, посвященных Празднику труда.27 апреля во Дворце культуры профсоюзов состоится торжественное собрание и праздничный концерт с участием белорусских исполнителей. Подобные мероприятия (а также чествование передовиков производства) пройдут во всех областных и районных центрах, крупных городах Беларуси. 1 мая по всей стране будут организованы массовые гуляния и концерты. В Минске центральным местом празднования станет парк им. Горького. Мероприятия для горожан и гостей белорусской столицы пройдут также в парке им. 50-летия Октября и в каждом районе Минска.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
27 апреля 2006 12:05

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от посещения проблемных регионов мира

27 апреля 2006 12:04

После сжигания травы молодая зелень не появится:

27 апреля 2006 08:01

Не засоряйте эфир!