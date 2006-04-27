Да здравствует Первомай!

Федерация профсоюзов Беларуси проведет ряд праздничных мероприятий и акций, посвященных Празднику труда.27 апреля во Дворце культуры профсоюзов состоится торжественное собрание и праздничный концерт с участием белорусских исполнителей. Подобные мероприятия (а также чествование передовиков производства) пройдут во всех областных и районных центрах, крупных городах Беларуси. 1 мая по всей стране будут организованы массовые гуляния и концерты. В Минске центральным местом празднования станет парк им. Горького. Мероприятия для горожан и гостей белорусской столицы пройдут также в парке им. 50-летия Октября и в каждом районе Минска.