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МИД Беларуси рекомендует воздержаться от посещения проблемных регионов мира

27 апреля 2006 12:05
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"В связи с участившимися в последнее время по всему миру случаями террористических актов и проявлениями других форм насилия, Министерство иностранных дел в очередной раз призывает белорусских граждан самым тщательным образом планировать туристические и деловые поездки за рубеж и избегать посещения проблемных регионов планеты>, - говорится в заявлении пресс-службы МИД.Внешнеполитическое ведомство будет и впредь оказывать необходимую помощь белорусам, оказавшимся в чрезвычайных обстоятельствах за пределами нашей страны.
# общество

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