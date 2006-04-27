МИД Беларуси рекомендует воздержаться от посещения проблемных регионов мира

"В связи с участившимися в последнее время по всему миру случаями террористических актов и проявлениями других форм насилия, Министерство иностранных дел в очередной раз призывает белорусских граждан самым тщательным образом планировать туристические и деловые поездки за рубеж и избегать посещения проблемных регионов планеты>, - говорится в заявлении пресс-службы МИД.Внешнеполитическое ведомство будет и впредь оказывать необходимую помощь белорусам, оказавшимся в чрезвычайных обстоятельствах за пределами нашей страны.