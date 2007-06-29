Законодательной и исполнительной власти есть что обсудить

В Доме правительства Беларуси ответ перед парламентариями обеих палат снова держит руководство страны. Такой отчет - традиция ежемесячная.

В Овальном зале собираются представители законодательной власти - чтобы спросить, и исполнители - чтобы ответить. Избиратели и сама жизнь задает вопросы депутатам, а они направляют их в адрес исполнительной власти. Раньше в этом формате общались примерно раз в полгода. Теперь встречи проходят чаще, а потому и вопросы конкретнее.

Кроме того, на сегодня у парламентариев запланировано обсуждение двух военных законопроектов. В их рассмотрении примут участие министр обороны и министр по чрезвычайным ситуациям.





Пятница - завершение трудовой недели, а для депутатов сегодня еще и окончание весенней парламентской сессии. В этом полугодии в центре внимания были социальные вопросы. Можно предположить, что такая направленность сохранится и в вопросах, которые подготовили депутаты правительству республики. Вопросы депутатов отражают в первую очередь темы, наиболее волнующие белорусов. Полученные ответы народные избиратели напрямую передадут своим избранникам.

124 вопроса было рассмотрено в течение шестой парламентской сессии, которая завершилась сегодня в столице. Решен ряд принципиально важных для будущего страны вопросов. Приняты законопроекты, направленные на реформирование пенсионной системы, совершенствование механизма поддержки семьи, сферы трудовых отношений.Работа продолжится осенью и обещает быть напряженной. Помимо основополагающего финансового документа на следующий год, парламентариям предстоит обсудить ряд стратегически важных законов о нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии.