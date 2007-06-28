Этот день они запомнят на всю жизнь:

Бал отличников во Дворце Республики. На этот раут приглашены лучшие выпускники года.

Для многих этот бал - последняя передышка. На горизонте взрослая жизнь. Студенты говорят, что сегодняшний день запомнят надолго. Сегодня их пришел поздравить глава государства. Поддержка национальной системы образования - это важнейший приоритет социальной политики в нашей стране. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на Республиканском балу выпускников вузов.

Каждый год глава государства чествует "студенческую элиту" страны. Неоднократными победами на конкурсах различного уровня эти ребята заслужили особого внимания. Своей отличной учёбой они открывают себе дорогу в перспективное будущее.



:Ровно год прошел с того дня, когда Елена Линник ощутила себя настоящей Золушкой на балу во дворце. За спиной - высшее образование Белорусского национального технического университета по специальности инженер технолог-металлург. С профессией с отнюдь неженским названием девушка после распределения пришла работать на "Белпромпроект". О том, что она необычный специалист слухи разошлись быстро. Елена быстро вошла в курс всех и дел и приступила к своей работе - разработке проектов крупных промышленных предприятий. Два месяца назад юная инженер-проектировщик вышла замуж за юриста-политолога. С тех пор Золушка с бала - уже настоящая принцесса.

То, что испытала год назад Елена Линник, ощутит сегодня и Игорь Горский - выпускник факультета журналистики Белорусского государственного университета. За "десятки" в зачетке и активную организаторскую деятельность - лично от Президента - благодарность и подарок. Игорь - уверенный в себе молодой человек, который ставит перед собой цель и идет к ней. Он говорит о себе как о лучшем из лучших. Это доказывал, когда получил стипендию имени Петруся Бровки, и когда в 2006 году получил премию за лучшую студенческую работу проекта социального пи-ара.

Они заслужили право представлять себя, неоднократно побеждая на конкурсах различного уровня. "Зачетки" будут сданы и оценки за их успехи будет ставить с этого момента сама жизнь.