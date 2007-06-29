На горизонте взрослая жизнь

Каждый год в конце июня во Дворце Республики собираются лучшие выпускники года.

Уже бывшие студенты говорят, что этот день запоминается надолго. А как иначе: поздравления и напутствия дает сам Президент. Многим выпускникам вузов хотелось бы провести этот торжественный вечер в самом главном Дворце страны. 269 счастливчиков - именно им выпал этот счастливый шанс.

Здесь собрались юноши и девушки со всех регионов Беларуси.

Отличники и активисты, а в этот день просто - красивые и счастливые молодые люди. Волновались все: и выпускники, и их преподаватели, а также ректоры вузов, которые тоже на были выпускном вечере. Бальные платья, шпильки и нарядная прическа - всё готовилось заранее.

Первое напутствие перед вступлением во взрослую жизнь - от Президента страны. Александр Лукашенко поздравил с успешным окончанием очень долгой и изнурительной учебы и получением дипломов о высшем образовании.

Образование всегда было одной из главных жизненных ценностей белорусов. Именно поэтому государственная поддержка национальной системы образования - важнейший приоритет нашей социальной политики. В нашей стране 43 высших государственных учебных заведения: 31 университет, 7 академий, 2 института и 3 высших колледжа. Ещё 10 вузов - частные. В итоге в Беларуси ежегодно получают дипломы о высшем образовании более 50 тысяч человек. Важнейшая особенность национальной школы - переход к массовому высшему образованию. Ежегодно открываются специальности, востребованные современным рынком труда.

10 выпускников белорусских вузов с этого выпускного бала увезли не только яркие впечатления, но и специальные листы - объявление благодарности от Александра Лукашенко. За отличные успехи в учебе, примерное поведение и активное участие в общественной жизни страны.

Выпускной бал - это когда можно всё. Или почти все. Можно министра на вальс пригласить, а можно и Президента. По традиции, самая яркая девушка бала, эдакая Золушка, закружила в вальсе главу государства.

Впереди целая жизнь, где уже бывшим студентам предстоит самостоятельно принимать взрослые решения.

А сегодня ещё немного романтических впечатлений: запустить бабочек и загадать желание на будущую жизнь.

И пока у выпускников есть несколько недель до начала трудовой вахты, они позволили себе немного поразвлечься. Автомобильные кортежи больше не в моде, и общественный транспорт обретает престиж. Шикарным лимузином сегодня уже никого не удивишь. Современная молодежь на выпускной вечер едет на трамвае.

Выпускница Белорусского Государственного педагогического университета Ольга - будущий психолог. Сегодня у нее выпускной вечер. Программа традиционная. Вот только до ресторана Ольгу и ее одногруппников доставил не автомобильный кортеж, а самый обыкновенный трамвай.

Сегодня арендовать трамвай на свадебный или выпускной вечер не сложно и относительно недорого. А еще два года назад на идею выехать под венец на "рогатом" транспорте могла вдохновить только настоящая любовь.

С тех пор не прошло и двух лет, а желающих прокатиться на торжество на трамвае уже вдвое больше. Что послужило законодательством новой трамвайной моды судить пока сложно. Очевидно одно - общественный транспорт, наконец обретает самый настоящий престиж.