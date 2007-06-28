Могилев отпразднует свой 740-летний юбилей

На три дня город на Днепре превратится в своеобразный культурно-туристический центр Беларуси.

Сюда съедутся гости со всей страны, а также городов-побратимов Могилева из России, Украины, Молдовы, Польши, Германии, стран Балтии и других государств.

В программе - Международная научная конференция "Могилев: прошлое и современность", ретро-показ документальных фильмов о городе, различные выставки, праздники улиц, названных в честь Героев Советского Союза, знаменитых земляков. Основные мероприятия пройдут 30 июня.

Кульминацией торжеств станет грандиозное театрализованное шествие, церемония вручения городской премии "Достижение", акция "За независимую Беларусь" с участием звезд белорусской эстрады. А завершится праздник фейерверком.

