Заключительный этап республиканской предметной олимпиады стартует в Беларуси

В этом году в состязаниях примут участие полторы тысячи учащихся из всех регионов Беларуси, а также России, Польши и Литвы.Ребята будут соревноваться по 16 предметам. Состязания по белорусскому языку и литературе пройдут в Мозыре, по русскому – в Гродно. Кто лучше знает иностранный, выяснят в Бобруйске. Математики, физики и астрономы сразятся в Витебске, а юные программисты – в Бресте. Химики и биологи соберутся в Гомеле, а юные географы, историки и обществоведы – в Барановичах. Ну а победителей ждет зачисление на профильный факультет вуза.