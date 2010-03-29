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Заключительный этап республиканской предметной олимпиады стартует в Беларуси

29 марта 2010 06:01
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В этом году в состязаниях примут участие полторы тысячи учащихся из всех регионов Беларуси, а также России, Польши и Литвы.Ребята будут соревноваться по 16 предметам. Состязания по белорусскому языку и литературе пройдут в Мозыре, по русскому – в Гродно. Кто лучше знает иностранный, выяснят в Бобруйске. Математики, физики и астрономы сразятся в Витебске, а юные программисты – в Бресте. Химики и биологи соберутся в Гомеле, а юные географы, историки и обществоведы – в Барановичах. Ну а победителей ждет зачисление на профильный факультет вуза.
# общество # Образование

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