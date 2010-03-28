Лидия Ермошина: Кандидаты в местные Советы — люди яркие и интересные, поэтому они смогут удивить избирателей

В гостях у программы «Неделя» Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.

Александр Галанский: Фактически месяц остался до выборов в местные Советы. Каковы ваши впечатления от проходящей избирательной кампании? Как оцените ее активность? И может ли быть креативность избирательного процесса?

Лидия Ермошина: В целом впечатления от избирательного процесса отрадные. Хотя нельзя сказать, что все замечательно. Как профессионал, я всегда вижу недостатки и ошибки. Тем не менее, уже те отзывы об избирательной кампании, которые мы получаем даже от людей, которые не настроены к ней позитивно, говорят о том, что избирательная кампания в целом идет удовлетворительно и легитимно. Другими словами, если нарушения законов и есть, то они очень незначительны.

Александр Галанский: 26 марта завершается регистрация и начинается агитация. Пожалуй, это самый интересный момент предвыборной кампании. Увидим ли мы что-то яркое и фееричное? Или же будет налицо скучная, рутинная работа кандидатов по приманиванию своих избирателей?

Лидия Ермошина: Все выборы являются полностью бюджетными, и у кандидатов нет средств на какую-то феерию и спецэффекты в их предвыборной кампании. Яркость же выборов зависит от тех людей, которые участвуют в выборах. Если человек ярок, мыслит и, соответственно, говорит неординарно, то, естественно, избирательная кампания будет яркой и интересной. Кроме того, яркость кампании определяется наличием альтернативы на выборах.

Я думаю, что выборы в Минске, конечно, пройдут несколько ярче, чем в других городах. На данный момент на место здесь претендует в среднем по четыре кандидата. К сожалению, в Минске их количество уменьшилось на 20%. Вполне возможно, что количество кандидатов еще увеличится, если кто-то из кандидатов восстановится. Тем не менее, люди, которые остались, — яркие и интересные, поэтому смогут удивить и поразить своих избирателей.

Александр Галанский: Выборы в местные Советы традиционно не столь популярны среди электората, как парламентские или президентские. Но все-таки, можно ли ожидать высокую активность избирателей?

Лидия Ермошина: Я думаю, что явка на данных выборах будет достаточно высокой. Население хорошо проинформировано о выборах. Работа по информированию ведется и в СМИ, и в трудовых коллективах, и на улице.

Что же касается последующего этапа избирательной кампании — предвыборной агитации — то он, конечно, зависит, в основном, от самих кандидатов.

Так как началась весна, кандидаты имеют возможность проводить встречи не только в закрытых помещениях, но и на открытом воздухе в местах, которые предназначены для встреч с избирателями. Кандидаты при желании смогут организовать мероприятия в поддержку их на выборах.

Хочу заметить, что избиратели довольно инертно относятся к выборам. Мы только нащупываем путь проведения избирательных кампаний и ведения предвыборной агитации. Я думаю, что с каждым годом в этом плане будет все больше успехов. Но, разумеется, сравнивать выборы президента и депутатов в местные Советы по яркости, насыщенности, напряженности и интереса к ним избирателей нельзя.

Александр Галанский: Выборы в местные Советы называют репетицией президентских, тем более что они не за горами. Как Вы оцениваете тот факт, что на этих выборах мы обкатываем новое законодательство, делаем много чего нового: в частности, учитываем пожелания политических партий и международных наблюдательных организаций. Но при этом возникают такие спорные ситуаии, как бойкот некоторых оппозиционных партий. Может быть, они боятся играть с избирателями по своим же или предложенным им правилам?

Лидия Ермошина: Не все так просто. Возможно, и есть определенный страх и перестраховка, дабы сохранить лицо кандидата. Но скорее всего, здесь имеет дело пиар. Допустим, одна партия заявила об этом на своем съезде. Причем тогда, когда мало того что произошло выдвижение кандидата от этой партии, но и документы сдали. Поэтому сейчас абсолютно безопасно говорить о чем угодно, в том числе и о бойкоте — никаких правовых последствий от этого не будет. Подобная информация является рекламным ходом.

С другой стороны, не нужно забывать, что ОГП и ряд других оппозиционных партий последовательно проводят информационную политику, направленную на дискредитацию всех избирательных кампаний, которые проходят в нашей стране.

Дискредитация доводится до сведения иностранных наблюдателей тех государств, которые наблюдают и за Беларусью, и за политическими процессами, протекающими в ней. Другими словами, бойкот проводится для того, чтобы об этом написала иностранная пресса.

Александр Галанский: Если рассматривать в разрезе регионов Беларуси, где кандидатам предстоит наиболее острая конкурентная борьба? И какова сейчас конкуренция за депутатский мандат?

Лидия Ермошина: Очень острой борьбы у нас сейчас нигде нет. Конечно, в этом плане самый политически интенсивный регион — это Минск. Есть округа, где на одно место претендуют даже 5-6 человек на место, а есть и 2 человека на место.

Конечно, в сельской местности почти нет конкуренции. В Могилевской области намечаются самые альтернативные сельской выборы, поскольку там оплот демократии. Однако ранее мы рассчитывали, что такая ситуация будет в Минске.

Судя по количеству писем, которое мы получаем от сельчан, очевидно, что жители провинции более трепетно относятся к выборам, чем жители городов. Там выборы председателя и депутатов сельского совета расцениваются сельчанами как процесс, имеющий к ним непосредственное отношение. На селе идея представительной власти воплощается в полной мере.