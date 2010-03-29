Анонсы новостей СТВ 29 марта

Развитие диалога между Беларусью и Азербайджаном обсудят в Баку дипломаты двух стран.

Стороны намерены согласовать позиции по основным направлениям сотрудничества, в том числе взаимодействие в рамках международных организаций и расширение договорно-правовой базы. Отметим, взаимный товарооборот двух стран в прошлом году возрос почти на 12% и достиг около 125 млн. долларов. Мы поставляем в Азербайджан продукцию машиностроения, деревообработки, промышленные и продовольственные товары. А из этой страны к нам везут, в основном, сельхозпродукцию.



Новых деловых партнеров и новые рынки сбыта ищут в Казахстане наши бизнесмены

Делегация деловых кругов – руководители предприятий машиностроения, легкой и пищевой промышленности – сегодня отправится в эту страну. Белорусские бизнесмены проведут переговоры с казахскими предпринимателями в Астане и Караганде и посетят местные предприятия.



Третий этап программы БОМБЕЛ стартует на белорусско-польской границе

В торжественной церемонии открытия, которая пройдет на погранзаставе «Томашовка», примет участие глава Представительства Евросоюза в Украине и Беларуси. Проект, который реализуется совместно с ЕС, направлен на совершенствование системы управления на границе.



Ректоры академий и институтов госуправления и госслужбы стран ЕврАзЭС обсудят в Минске вопросы подготовки управленческой элиты

Встреча пройдет в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. На нее приглашены также представители власти, депутаты, ученые и общественные деятели страны. Ректоры профильных вузов обменяются опытом подготовки кадров в сфере управления, посетят передовые предприятия столицы. На примере минских автомобильного и тракторного заводов обсудят инновационное развитие производства, а агрокомбината «Ждановичи» – достижения в сфере развития и управления АПК. Об эффективной организации производства будут говорить и во время посещения предприятия «Белкоммунмаш».