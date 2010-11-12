Заключать или не заключать брачный договор?

О некоторых юридических тонкостях оформления этого важного документа читателям «7 дней» сегодня рассказывает заведующий государственной нотариальной конторой №2 Первомайского района Минска Татьяна Садченко.

Брачный договор могут заключить не только супруги, но и лица, вступающие в брак. В последнем случае договор вступит в силу со дня регистрации заключения брака государственными органами, регистрирующими акты гражданского состояния. Вообще же, брачный договор может быть заключен в любое время, независимо от нахождения в зарегистрированном браке, как на неопределенный срок, также и на срок, определенный точной календарной датой или временем наступления какого-то события.



Не исключена возможность заключения брачного договора при условии, когда стороны брачного договора связывают возникновение либо прекращение прав или обязанностей сторон с наступлением либо не наступлением каких-либо условий. Например, супруги могут оговорить в брачном договоре, что режим совместной собственности на нажитое в период брака имущество будет действовать только с момента рождения ребенка, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «7 дней».



Татьяна Садченко, заведующий государственной нотариальной конторой №2 Первомайского района Минска:

Хочу отметить, что какое-либо понуждение к заключению брачного договора не допускается. Супруги и лица, вступающие в брак, вправе, но не обязаны заключать подобный договор, определяя условия его заключения по своему усмотрению.

Следует помнить, что брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. За это взимается государственная пошлина в размере трех базовых величин (сегодня это 105.000 рублей) и оплата за дополнительные услуги в размере 14.860 рублей.



Изменение и расторжение брачного договора может быть произведено лицами, вступающими в брак, а также супругами по взаимному согласию, в любое время до расторжения брака. Такое соглашение оформляется в той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Если соглашение об изменении или о расторжении брачного договора не достигнуто, то по требованию одного из супругов этот спор может быть рассмотрен судом. Применительно к брачному договору в качестве существенного изменения обстоятельств можно указать, в частности, на существенное изменение имущественного положения либо состояния здоровья одного из супругов, вследствие чего он не может выполнять принятые на себя обязательства, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «7 дней».

Нужно ли вообще заключать брачный договор?



Татьяна Садченко, заведующий государственной нотариальной конторой №2 Первомайского района Минска:

На этот вопрос мы, юристы, безусловно, отвечаем утвердительно. Во-первых, уменьшается риск остаться после развода у разбитого корыта, во-вторых, вы закрепляете за собой личное имущество; и, в-третьих, брачный контракт всегда является организующим и сдерживающим фактором. Но решить, заключать брачный контракт или нет — все же дело личное.



Сегодня муж и жена — это молодые влюбленные, и кроме счастья, делить им нечего, а завтра жизнь может сложиться по-другому. Не нужно бояться, что договор испортит отношения. Документ подписан, хранится в долгом ящике и забыт. Но очень даже пригодится, если семья начнет рушиться, поскольку предупреждает возникновение имущественных споров между его сторонами: при рассмотрении споров между супругами либо бывшими супругами суд при наличии брачного договора руководствуется его положениями. К тому же любая договоренность по поводу возникших между супругами конфликтов предпочтительнее, чем их разрешение вмешательством извне, в том числе и с использованием силы закона, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «7 дней».



Татьяна Садченко, заведующий государственной нотариальной конторой №2 Первомайского района Минска:

В заключение хочу заметить, что в некоторых развитых странах, таких, как Дания и Швейцария, брачный контракт является необходимым дополнением к брачному свидетельству. На Западе давно научились предугадывать сложные семейные коллизии, и там вступление в брак больше похоже на заключение договора о сотрудничестве.