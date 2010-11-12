Штрафы за правонарушения в сфере экономики для ИП уменьшаются с 1000 до 500 БВ

В Беларуси принят ряд поправок, которые упрощают административную практику.

В частности, ниже станут штрафы за правонарушения в сфере экономики. По ряду статей юридическим лицам вместо этих санкций будут выноситься предупреждения.

Меньше штрафов станет и в отношении предпринимателей: в расчет теперь не будут браться мелкие финансовые нарушения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Николай Андрейчук, член Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Штрафы по ст. 39 станут минимальными. В отношении индивидуальных предпринимателей размеры максимального штрафа снижаются с 1000 до 500 базовых величин.