Опубликован проект Основных положений Программы социально-экономического развития Беларуси на 2011-2015 годы

Программа социально–экономического развития Республики Беларусь на ближайшие 5 лет вынесена на широкое обсуждение.

Опубликован проект Основных положений этого документа. В нем дана оценка развитию страны в предыдущие годы, анализ положения республики в мире, а также основные направления экономического роста на ближайшую пятилетку.

У каждого жителя республики есть возможность высказать свое суждение и внести предложения. Их будет рассматривать Минэкономики. Мнения можно присылать на адрес Министерства или по электронной почте. Кроме того, в фойе ведомства будет установлен специальный почтовый ящик для предложений, которые люди могут принести лично.

Общественное обсуждение проекта Программы социально–экономического развития — уже традиция. Этот документ будет вынесен на рассмотрение четвертого Всебелорусского народного собрания. Оно пройдет в Минске 6-7 декабря, где и будет принято окончательное решение по проекту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Проект Основных положений Программы социально-экономического развития Беларуси на 2011-2015 годы