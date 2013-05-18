Зачем прямо в центре Минска подростки отмывают протухшую колбасу? Расследование СТВ

Новости Беларуси. Почти детективная история развернулась сегодня в одном из минских дворов. О ней сообщили сами жители на горячую линию СТВ. Оказалось, что прямо в центре столицы на складской территории подростки отмывают протухшую колбасу. Причем, уже не первый день и в немалом количестве.

Эти кадры были сняты 18 мая около полудня. Бесхозная куча колбасы лежит прямо на земле. Через несколько минут появляются подростки, которые с помощью специального приспособления явно начинают придавать продукту товарный вид. Мы решили получше рассмотреть происходящее, но вразумительный ответ получить так и не удалось. Более того, часть бригады «мойщиков» оперативно покинула рабочее место.

Те, кто остался, и, видимо, понял, что убегать бессмысленно, отделались отговорками.

Подростки:

Мы не мыли колбасу, мы мыли машину…

Пока на место по нашему вызову добирались специалисты из Центра гигиены и эпидемиологии, от местных рабочих удалось выяснить, что бригады по 6-8 человек в этом «загоне» трудились в последнее время чуть ли не каждый день. Навскидку, «отмыто» около трех тонн мясных изделий.

Схема реанимации колбасы проста: брался совсем не первой свежести продукт, его мыли под сильным напором воды и вешали сушить. Осталось смазать подсолнечным маслом — и хоть на прилавок.

Кому принадлежит колбаса — никто не знает. Кругом — складские помещения и арендаторов у них — десятки. К слову, совсем рядом и магазин. Его представитель тоже в шоке от таких продуктов по-соседству.

Тереса Яконись, заведующая магазином:

Мы вчера заметили эту вещь, что так делали. Мы, конечно, были возмущены. Вот я смотрю ребята опять сегодня с утра… Не знаю даже, что за фирма. Они тут недавно: с февраля или марта.

К моменту прибытия экспертов из Центра гигиены и эпидемиологии, подростки свернули инвентарь и разошлись. Зато появился арендодатель, помещением которого пользуется частник — владелец колбасы.

Первичный осмотр продуктов новых подробностей не вскрыл: и так было понятно, что колбаса испорчена. Причем настолько, что с трудом можно распознать производителя.

Ольга Логинова, заведующая отделением гигиены питания ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии» Центрального района Минска:

Просто мне говорили, что эта колбаса российская, а она, оказывается, из Брестской области…

В скором времени появился и сам хозяин. Интервью давать наотрез отказался, но его версия заключается в том, что колбаса таким образом готовилась к утилизации. В испорченном виде, перевозчики отказывались ее забирать, чтобы не испачкать машину.

Так это или нет — разберутся уже специалисты. Эксперты из Центра гигиены и эпидемиологии составили протокол осмотра — начат административный процесс.

Ольга Логинова:

Выясняем на данный момент, что это за фирма, почему она здесь находится, где разрешительные документы. Начат административный процесс, будем разбираться и решать. В холодильные камеры, где со слов руководства хранится еще продукция, нет доступа. Закрыты на данный момент. Данная продукция, конечно, будет ликвидирована.

Вскоре выяснилась и еще одна подробность. Оказывается, бизнесмен не поставил в известность санэпидемстанцию о существовании своей фирмы. Хотя по закону складские помещения, в которых хранятся продукты питания, должны быть зарегистрированы. Судя по всему, штрафных санкций после инцидента не избежать. А если правонарушение сочтут серьезным, дело может быть передано и в прокуратуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.