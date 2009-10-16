За неоплату услуг ЖКХ выселяют на меньшие жилплощади

В этом году уже выселено из квартир 159 семей.

Всего на нерадивых граждан было подано почти 700 исковых заявлений в суд. Коммунальщики считают, что они качественно предоставляют услуги, а значит вправе и требовать своевременную и полную их оплату.

- Это люди, которые недобросовестно выполняют свой гражданский долг. Только за этот период этого года мы выдали более 403 тысяч письменных предупреждений об отключение коммунальных платежей в случае непогашения долга и приостановили 62 тысячи услуг, - сказал Сергей Сушко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь