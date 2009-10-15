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График подключений отопления не сместился

15 октября 2009 18:43
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15 октября завершается подключение отопления в жилом фонде республики.

Как театр начинается с вешалки, так и любое административное здание с вахты. На перекрестке двух погод: внутри и снаружи. Блокпост в Республиканском гидрометеоцентре - как посредник. Атмосферные массы с улицы и потепление в здании смешиваются посредством открывания дверей.

А градус, по сравнению со вчерашним, здесь значительно повысился. В сроки, как и назначено для административных корпусов, 15 октября батареи поддали жару.

Сергей с метеофамилией Метелица, сегодня носится из кабинета в кабинет, как настоящий ураган: чтобы жизнь стала песней, нужно развоздушить чугунную гармошку.

Теперь точно не придется отслеживать двойной градус: с сегодняшнего дня отменяются сводки о погоде на работе. К синоптикам пришло тепло, и в кабинетах установились даже тепличные условия. Прогноз коммунальников: цветы в рабочих кабинетах всех административных зданий точно расцветут до 19 числа. Что касается жилого фонда, то стоит проверить свои батареи. 15 октября они должны затопить абсолютно у всех.

# общество

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