Чем жили Минск и минчане 15 октября

Полная зимняя готовность. Снегоуборочная техника справится и с первым гололедом и с сугробами.

Снегоуборочная техника наготове. А где же снег?

Вопреки прогнозам синоптиков, зима не спешит в столицу. Тем не менее, сугробы и гололед не застанут врасплох дорожников. 70 машин каждую минуту готовы выехать на очистку улиц.

Всего на борьбу со снежными заносами выйдет 605 единиц техники и 16 снегопогрузчиков. Для посыпки дорог песчано-соляной смесью и уборки снега с проезжей части и тротуаров предусмотрено 202 дорожные машины.

Покрыть ямы вслед за Покровами

Городские власти поручили предприятию «Горремавтодор» в кратчайшие сроки завершить ремонт дорог и засыпать раскопанные тепломагистрали.

В этом году дорожники решили брать снег не концентрацией соли, а точностью попадания. Разработан новый состав противогололедных покрытий. Он более экологичен и нанесет меньше вреда зеленым насаждениям. Кроме того, усовершенствовали и солеразбрасыватели. На них появились дополнительные ограничители.

За окном холодно, а маршруты значительно потеплели

Троллейбусный антициклон сменился южным. На улице +4, а в салоне настоящее лето. Вслед за квартирами отопление включилось и в общественном транспорте.

Некоторых пассажиров, тёплые поездки клонят ко сну. Других же повышенный комфорт настраивает на добрый лад.

Праздник во внутренних войсках: 108 семей обрели крышу над головой

Новый дом получил офицерский чин. Коллеги-спецназовцы за один день стали соседями. Для многих новосёлов – это первое собственное жильё.

Вечером в этих окнах уже загорится свет. В планах - строительство общежития для офицеров-холостяков и контрактников.

Во Фрунзенском районе бои идут по правилам

Битва школьников разыгралась на базе воинской части. Оружие разбирали за считанные секунды.

Сложную эстафету преодолевали трудные подростки, но трудностей для них она не составила. Такие уроки физкультуры пришлись всем по душе. Некоторые досрочно собрались в армию.

Еще одна безымянная точка столицы обрела имя

Сквер с названием Семейный появился в самом многодетном - Фрунзенском районе Минска. Такое название зеленому уголку предложили сами жильцы.

Инициатива оказалась не наказуема и сегодня старый сквер торжественно открыли под новым именем. Здесь установили памятный знак, а многодетные семьи и представители администрации высадили молодые деревья.

Этой осенью столица зацветет

Градоначальников озаботило состояние зеленых насаждений, ведь только в этом году Минск лишился пятнадцати тысяч деревьев. А потому столичные власти решили восстановить баланс зеленого в городе и сделать Минск самой цветущей европейской столицей.

На октябрьских субботниках городские озеленители облагородят почти 7000 гектаров: высадят 9 тысяч деревьев и 106 тысяч цветов.

Прикоснуться к прекрасному и внести свой вклад в «зелёное дело» сможет любой минчанин. Для этого достаточно обратиться в ЖЭС своего района, где всем желающим дадут что сажать, чем сажать и покажут куда сажать.

Партизанский проспект выпадает из маршрута

С 16 октября движение будет ограничено на участке от улицы Васнецова до улицы Жилуновича. Объезжать придется целый месяц, пока не отремонтируют участок от площади Ванеева до Жилуновича.

Повлияет на планы автомобилистов и реконструкция моста на Кальварийской.

16, 19 и 20 октября проезд запрещен на участке 1-го кольца от Тимирязева до Кальварийской. Правда, движение будет закрываться всего на 15 минут в период с 14.00 до 16.00.

Новости из прошлого Минска

В 1923 году лесные дачи «Слепянская» и «Антоновская» получили столичный статус. Их включили в черту города.

15 октября 2001 года после реконструкции открыт Комаровский рынок.

Ровно год назад на минском стадионе «Динамо» прошёл отборочный матч Чемпионата мира-2010 Беларусь - Англия.

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