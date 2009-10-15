Пересчитают абсолютно всех: переписчики начали работу в местах лишения свободы

Опросные листы предлагают заполнить в больницах, воинских подразделениях, и закрытых учреждениях.

К переписчикам в тюрьме требования особые. Общаться приходиться с самым разным контингентом. Здесь и рецидивисты, и несовершеннолетние, и женщины заключённые. Чтобы добиться объективных ответов, к каждому нужно найти свой особый подход.

15-тилетний Павел Юсевич здесь всего второй день. О грядущей переписи он слышал. И для него это хорошая возможность почувствовать себя причастным к общественной жизни на воле.

- Отвечал на вопросы честно. Попал сюда по глупости, сейчас нахожусь под следствием. Но всё равно я считаю себя гражданином Беларуси, - говорит он.

Олег Фастовец в местах лишения свободы провёл большую часть своей жизни. Визит переписчика для него - большая неожиданность.

- Большинство людей, которые здесь находятся, перепись проходят первый раз. Для них даже в новинку, что такое внимание уделено и государством, и администрацией. Раньше для них это было формальностью, многие, возможно, даже и не знали, что такое существует, - рассказывает переписчик Павел Мартинович, психолог тюрьмы №1 г.Гродно.

У тюремных переписчиков, а их всего двое, сейчас напряженная пора. В срок нужно успеть побеседовать со всеми заключенными. В списках - почти 800 человек.

- Вопросов с переписью у нас нет, в среднем переписываем по 100 человек в день, - говорит переписчик Дмитрий Павлючук, инспектор спецотдела тюрьмы №1 Гродно.

Успеть опросить всех ко времени - данные переписи лягут в основу многих государственных программ, поэтому важно участие каждого.