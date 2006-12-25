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Столичные улицы, парки, скверы и микрорайоны обрели новые имена

25 декабря 2006 18:50
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Некоторым из них вернули исторические названия. Соответствующее решение принял накануне Городской совет депутатов.

Так, сквер на углу Старовиленской и Киселева, теперь называется  "Степановский" сад, на углу Воронянского и Левкова - "Сеножаны". А "Михайловский сквер" появился в районе улиц Ленинградской, Свердлова и Кирова. В Минске есть теперь и парк "Тивали" в Заводском районе.
Не остались без внимания новые проектируемые микрорайоны столицы. "Брилевичи" появятся на проспекте Дзержинского, "Великий лес" на проспекте Независимости, "Ржавец" на Победителей. Комплекс "Домбровка" возведут в "Масюковщине".

Решение Мингорсовета о присвоении исторических названий скверам, паркам и новым микрорайонам является очень важными и необходимыми для столицы. По мнению специалистов, это позволит не только придать эстетический вид городской среде, но и воспитывать патриотизм у молодого поколения минчан.

# общество # Улицы Минска

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