Столичные улицы, парки, скверы и микрорайоны обрели новые имена

Некоторым из них вернули исторические названия. Соответствующее решение принял накануне Городской совет депутатов.

Так, сквер на углу Старовиленской и Киселева, теперь называется "Степановский" сад, на углу Воронянского и Левкова - "Сеножаны". А "Михайловский сквер" появился в районе улиц Ленинградской, Свердлова и Кирова. В Минске есть теперь и парк "Тивали" в Заводском районе.

Не остались без внимания новые проектируемые микрорайоны столицы. "Брилевичи" появятся на проспекте Дзержинского, "Великий лес" на проспекте Независимости, "Ржавец" на Победителей. Комплекс "Домбровка" возведут в "Масюковщине".

Решение Мингорсовета о присвоении исторических названий скверам, паркам и новым микрорайонам является очень важными и необходимыми для столицы. По мнению специалистов, это позволит не только придать эстетический вид городской среде, но и воспитывать патриотизм у молодого поколения минчан.