Юлии Тимошенко подарили тигрицу

Премьер-министру Украины подарили бенгальскую тигрицу-альбиноса по кличке Тигруля.

Подарок преподнесли организаторы и дети во время 11-го благотворительного детского фестиваля «Черноморские игры», и Тимошенко рассказала об этом на пресс-конференции в Скадовске во время церемонии закрытия фестиваля.



«Я передам ее Ялтинскому зоопарку и буду постоянно о ней заботиться», - сказала Тимошенко, добавив, что тигрица станет своеобразным символом Украины, который премьер готова брать на все переговоры, чтобы он приносил стране удачу.



Отметим, что осенью, когда разразился исторический кризис, российский коллега Тимошенко Владимир Путин однажды экстренно собрал журналистов, чтобы продемонстрировать им аналогичный подарок, отмечает Newsru.