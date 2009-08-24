Британец прошел 30 км по битому стеклу

Найджел Джардин тем самым установил мировой рекорд.

Новый рекорд 56-летний Найджел Джардин установил в ресторане. Битое стекло было рассыпано на полу заведения, образуя фигуру восьмиугольника общей протяженностью 1060 метров. Рекордсмен шагал босиком по колющей насыпи в течение 27 часов и прошел 18 миль (28,8 км).



Во время трюка йогу-самоучке позволялось делать каждый час пятиминутные передышки, когда можно было что-нибудь выпить, сходить в уборную или прилечь отдохнуть.



«Я привык ходить по битому стеклу, но не думаю, что посетители ресторана остались равнодушными, увидев подобное за своей трапезой», - рассказывает Найджел Джардин. По его словам, хождение по битому стеклу ассоциируется с ощущениями, которые испытывает ребенок перед лицом насилия: он так же не хочет пораниться и ведет себя осторожно, сообщает БЕЛТА.