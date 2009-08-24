Подробности из жизни Минска 24 августа

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но возможно осталось незамеченным.

АВАРИЯ

На перекрёстке улиц Притыцкого и Сердича водитель Ниссана сбил 17-летнего пешехода.

АВАРИЯ

Несколькими часами ранее на улице Сурганова легковушка сбила человека.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Подземное пространство столицы отдают пешеходам.

А наземную территорию передают в аренду автомобилистам. На пересечении Тимирязева и Нарочанской площадь поделили поровну.

Сейчас здесь работы на предпоследнем этапе. Совсем скоро мастера перейдут к внутренней отделке. А до конца года в Минске появится еще 2 тоннеля для пешей категории участников дорожного движения.

Это вовсе не археологические раскопки.

Здесь рабочие в режиме нон-стоп меняют теплосети. Московский район открыл эстафету подготовки к отопительному сезону. Ржавые тоннели меняют на новые гидротрассы.

Кстати, в сухой список не попадает ни один дом. Во время работ вода к жилым многоэтажкам бежит по временным подземным артериям.

С панельных стен граффитисты перебираются на дорожные знаки и осветительные мачты.

Не успевают мастера сегодня закрасить продукт ночного творчества, как завтра рисунок появляется снова. Некоторые работы хулигановнавсегда отправляются в музей фантазии вандалов – на свалку. Как, к примеру, этот знак. Его замена – это время, а время, как известно, деньги.

- Замена дорожного знака – это 200 тысяч рублей. А в объемах города – умножьте эту цифру на 100, - посчитал Сергей Лещинский, главный инженер строительного монтажно-эксплуатационного предприятия Мингорисполкома.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

Ровно 120 лет назад в Минске была основана община сестер милосердия.

В 1932 году завершился монтаж первого звукового фильма на белорусском языке «Пераможцы».

24 августа 1957 года в Минск с визитом прибыл президент демократической Республики Вьетнам Хошимин, а спустя 44 года Минск посетил святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй.

Ровно 8 лет назад после реконструкции открылся Партизанский проспект. Это уже история, а чем запомнился сегодняшний день минчанам, в нашем традиционном опросе.