Юбилей Кольта: он «сделал людей равными»

195 лет назад — родился знаменитый американский оружейник Сэмюэл Кольт.

Он вряд ли слышал ставшую распространенной вскоре после Гражданской войны в США поговорку, гласящую, что «Эб Линкольн, может, и освободил всех людей, зато Сэм Кольт сделал их равными».

Основатель компании, эмблемой которой стал жеребенок (буквальный перевод фамилии Colt), так и не узнал о роли произведенного его фирмой оружия в войне Севера и Юга.

Кольт, наладивший в конце 1830-х годов массовый выпуск принципиально нового по тем временам оружия, позволявшего произвести несколько прицельных выстрелов подряд без перезарядки, если и не изменил ход истории, о чем заявляли некоторые американские историки XIX века, то в любом случае оказал большое влияние на развитие Америки. Огневая мощь, высокая скорострельность в сочетании с достаточной точностью и простотой обращения сделали новое оружие очень эффективным, сообщают информагентства.