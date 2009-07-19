Доставать наркотики пришлось врачу-гинекологу

В Ивацевичах приехавшая в тюрьму на свидание к мужу 37-летняя женщина, оказалась в кабинете врача-гинеколога, попытавшись снабдить суженого наркотиками.

Расфасованные по порциям более 12 граммов марихуаны и около 5 граммов амфетамина она спрятала на себе там, где найти преступную передачу сотрудникам ивацевичской колонии № 5 было затруднительно.

Но они точно знали, что наркозелье для мужа, наказанного за его употребление тюремным сроком в два с половиной года, в этот раз женщина принесла. Это и подтвердил медосмотр, прервавший свидание.

Теперь задержанной женщине, ранее привлекавшейся за употребление наркотиков к различным мерам наказания, грозит отсидка сроком до десяти лет, пишет «Рэспублiка».