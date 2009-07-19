Минские трамваи поедут в Ноттингем?

Трамваи минского завода «Белкоммунмаш», скорее всего, будут участвовать в тендере, который устраивает британский город Ноттингем.

Об этом журналистам сообщил посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Александр Михневич.

— Немногие города мира имеют сейчас трамваи, в Ноттингеме они есть, — сказал посол. Делегация этого города, которая прибудет в Минск на празднование Дней города, попросила организовать для них встречу на заводе «Белкоммунмаш». Теперь дело за производителем — белорусский трамвай должен соответствовать британским стандартам, для того чтобы выиграть этот очень выгодный тендер, — пишет «Рэспублiка».