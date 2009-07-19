Александр Ширвиндт отмечает 75-летний юбилей

Народный артист РСФСР театральный режиссер и сценарист отмечает свой день рождения.

Любимец публики, художественный руководитель Московского театра Сатиры принимает поздравления друзей, коллег и родных.

Александр Анатольевич Ширвиндт родился в Москве. Его отец был скрипачом, музыкальным педагогом, мать — редактором Московской филармонии. Юный Александр в выборе будущей профессии не сомневался: в 1956 году он окончил Театральное училище им. Щукина, поступил на службу в Театр-студию киноактера. Тогда же сыграл свою дебютную роль в кино — в фильме «Она вас любит!». С 1957 года стал играть в труппе театра им. Ленинского комсомола, а также был зачислен в штат киностудии «Мосфильм», с 1969 он стал актером Московского драмтеатра на Малой Бронной, с 1970 — актером Московского академического театра Сатиры.

В 2000 году Александр Ширвиндт занял пост художественного руководителя театра Сатиры. Сейчас эту должность он совмещает с должностью главного режиссера театра.

Многочисленные поклонники артиста полюбили его за блестящие роли в кино: Александр Ширвиндт сыграл в нескольких десятках картин, среди которых такие знаменитые фильмы, как «Еще раз про любовь», «Старики-разбойники», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Небесные ласточки», «Трое в лодке, не считая собаки», «Вокзал для двоих», «Зимний вечер в Гаграх», «Самая обаятельная и привлекательная», «Забытая мелодия для флейты», «Роковые яйца» и многие другие. Особой оценки заслуживают его театральные работы, а также работы в должности режиссера и сценариста.

Александр Ширвиндт награжден орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, почетным знаком «Общественное признание», является лауреатом второй премии на фестивале искусств «Театральная весна-74», а также премии «Золотой Остап», передает БЕЛТА.