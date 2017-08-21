Ярмарка вакансий, энергоэффективная многоэтажка и проверки ГАИ накануне 1 сентября: новости Минска за 21 августа

Новости Беларуси. Очередная ярмарка вакансий в Заводском районе, энергоэффективная многоэтажка на проспект Рокоссовского и проверка дорожной безопасности накануне 1 сентября. Дежурный по городу программы «Столичные подробности» на СТВ готов рассказать об этом.

Разбираем профессии. В Минске прошла очередная ярмарка вакансий. На этот раз – в Заводском районе.

Сегодня здесь в основном предлагали рабочие специальности. Промышленные предприятия искали себе более 50 работников: кузнецов, штамповщиков, слесарей, формовщиков. С зарплатой от 350 до 800 рублей. Всего до конца месяца в столице пройдет ещё около 10 таких мини-ярмарок.

Марина Синицына, начальник отдела трудоустройства «Заводской»:

Ярмарки вакансий очень пользуются популярностью у безработных Заводского района. И не только Заводского, но и всех граждан, которые обращаются в службу занятости. На сегодняшний день нанимателями Заводского района представлено более 1800 вакансий. 55% представлены для рабочих.

Современные технологии в каждый столичный подъезд. На улице Рокоссовского установили новые энергосберегающие светильники.

Они сами знают, когда нужно включаться – реагируют на звук. Здесь установили уже более 500 таких светильников. Потратили на это почти 20 тысяч рублей. Выгода очевидна. Такие ламы могут экономить до 40% расходов на электроэнергию. Но есть и одна проблема.

Андрей Козлов, директор ГП «ЖЭУ № 1 Ленинского района»:

Отдельные группы граждан, скажем так, используют их для личного назначения, то есть крадут из мест общего пользования. С момента установки украли порядка 12 светильников.

Отпустить ребенка на учебу со спокойным сердцем. Столичная Госавтоинспекция проверяет пришкольные территории на предмет безопасности движения.

С началом учебного года тысячи детей пойдут в школы и поэтому внимание к безопасности – особое. Нужно чтобы везде была свежая разметка, все деревья должны быть обрезаны, пешеходные переходы заужены и оборудованы лежащими полицейскими. Пока никаких нарушений не выявлено.

Вячеслав Гаврош, начальник отдела ГАИ Первомайского РУВД:

Все водители обязаны двигаться с включенным ближним светом фар. Необходимо быть предельно внимательными, сбрасывать скорость и быть готовым к появлению пешеходов.