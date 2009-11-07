Яндекс закрывает рейтинг блогов

Интернет-компания «Яндекс» объявила об отказе от публикации рейтинга популярных записей в блогосфере. С таким сообщением выступил менеджер проекта «Поиск по блогам» Антон Волнухин в собственном блоге на корпоративном сайте «Яндекса».

Главной причиной этого называется то, что «сервис, который изначально создавался как зеркало, отражение блогосферы, стал усилителем, медиа-инструментом».

«Многие блоггеры стали писать, комментировать и ставить ссылки только для того, чтобы «вывести постинг в топ». Появились и роботы-блоггеры, которые замусоривали блогосферу с той же целью – попасть в рейтинг популярных записей», - говорится в сообщении.

Однако в «Яндексе» утверждают, что самой сложной проблемой оказалось даже не это, а «социальная накрутка» - «когда кидается клич «выведем в топ Яндекса» и люди добровольно ставят ссылки на ту или иную запись».

В итоге сервис превратился в механизм для популяризации записей и дальнейшего распространения нужной темы в СМИ, «выведение в топ» даже превратилось в платную услугу.

Антон Волнухин, менеджер проекта «Поиск по блогам»:

Превращение рейтинга записей в специализированную медийную площадку не позволяет нам развивать далее этот сервис в составе портала Яндекс. Перспектив сделать из него массовый сервис мы не видим – а разработка Яндекса сосредоточена в основном на массовых сервисах. Поэтому мы приняли решение прекратить поддержку сервиса и одновременно предоставить всем желающим техническую возможность сделать свои рейтинги популярных записей – свою версию ответа на вопрос «что сейчас волнует популярных блоггеров».

Таким образом, сервис будет доступен на «Яндексе» до декабря 2009 года, после чего все желающие смогут формировать свой собственный рейтинг записей.

Поиск по блогам и форумам «Яндекса» работает с декабря 2004 года. За время существования на сервисе было проиндексировано свыше 11 млн блогов.