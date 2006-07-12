"Я славу матери пою..."

Еще на десять орденоносных матерей в столице стало больше. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов вручил 11 июля награды женщинам, которые родили и достойно воспитали пять и более детей. Церемония награждения проходила в городской ратуше. Торжественная обстановка, почетные гости - все для того, чтобы создать атмосферу настоящего праздника. Каждая мама получила еще ценный подарок и единовременную материальную помощь в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума. Только одна из награжденных - домохозяйка. Остальные совмещают роли хорошей матери и хорошей работницы. А многодетная мама Лариса Евгеньевна Залесская даже смогла защитить кандидатскую диссертацию. Заведует кафедрой в колледже связи. Наряду с действующей системой государственной поддержки многодетных семей столичные власти предпринимают дополнительные меры материальной поддержки, так как жизнь в мегаполисе несколько дороже, чем в других населенных пунктах страны. Только в прошлом году таким семьям выделена тысяча квартир. В Минске Ордена Матери удостоены 232 женщины. А всего многодетных семей в столице -около четырех тысяч.