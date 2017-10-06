Я очень рада: 160 человек представят Минск на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

Новости Беларуси. Национальная молодежная делегация готовится представить свои научные разработки и творческие идеи в Сочи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 7 октября в городе солнца открывается XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. От Минска туда поедут больше 160 человек. Это молодые парламентарии, ученые, спортсмены, волонтеры, призеры различных конкурсов и олимпиад. Напутствие им 6 октября дал глава столичной администрации Андрей Шорец. Такие встречи для молодежи – хорошая возможность обмена опытом и внедрения дельных предложений в городской жизни.

Кристина Каленик, педагог-организатор ГУО «Гимназия № 4»:

Я очень рада, что мне была оказана такая честь, как поездка на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Я надеюсь познакомиться с молодежью из других стран, возможно, привезти какой-то опыт.