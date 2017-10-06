«Брат делает такие волны, когда играет. И я это чувствую»: 14-летний пианист пишет песни слабовидящей сестре

Один талантливый ребёнок – хорошо, а два – ещё лучше. Если раньше родители Богдана и Марианны Бабич настаивали на музыкальных занятиях, то сегодня музыка – личный выбор детей.
В свои 14 лет Богдан часами репетирует.
Один талантливый ребёнок – хорошо, а два – ещё лучше. Если раньше родители Богдана и Марианны Бабич настаивали на музыкальных занятиях, то сегодня музыка – личный выбор детей.
В свои 14 лет Богдан часами репетирует.
В планах – освоить ещё и саксофон. День буквально расписан и времени на безделье практически нет.
Богдан Бабич:
Ну, я хожу на танцы. У меня хорошо получается, много, где выступал. Параллельно хожу ещё в бассейн.
И до танцев ходил на акробатику, но там чуть не поранил руку и ушёл.
У Богдана – руки настоящего пианиста и их нужно беречь. О травмоопасных занятиях лучше забыть, даже, если это любимый спорт. Но Богдана это не смущает: пока главная привязанность и вдохновение – музыка.
Богдан Бабич:
Вижу себя, наверное, пианистом. Кроме музыки, есть увлечение сочинять музыку. Кроме того, чтобы её играть. Вот у меня уже есть несколько.
Я для сестры сочинил песню – «Мой Минск» называется.
Для Марианны Богдан – не только старший брат, но и лучший аккомпаниатор. За их плечами – десятки концертов и победы в конкурсах.
Марианна говорит, что в 9 лет по-настоящему услышала музыку и уже сама захотела посвящать ей практически всё время.
Это для неё сложнее, чем для большинства сверстников – Марианна практически не видит.
Но болезнь не помешала девочке приручить сразу два музыкальных инструмента – скрипку и флейту.
Её жизнь – это музыка. Но остаётся время и на игры, и мультфильмы. Кроме того, как настоящая женщина, Марианна обожает наряды и зачарована модой.
Её коллекция платьев с необычными фасонами пока только на бумаге.
Но всё ещё впереди, главное для девочки – состояться в музыке.
Марианна Бабич:
Я вот хотела бы тоже на произведении подыгрывать себе, и, конечно, я бы хотела стать и скрипачкой, и флейтисткой. А в вокале я хотела бы в эстрадном, кроссовере и опере.
Итальянская опера, с её сложными взрослыми эмоциями, особенно нравится Марианне.
Звучание арий для неё – возвышенное и в чём-то даже неземное. Оперный певец – почти драматический актёр, поэтому Марианна учится проживать каждый звук. Как и её кумир – Андреа Бочелли.
Марианна Бабич:
Мой брат делает такие волны, когда играет, и, конечно, я всё это чувствую и поэтому с воодушевлением пою. Не сразу можно понять, как петь произведение.
А потом, через время, ты осознаёшь, о чём там поётся – по чувствам.
И потом у тебя лучше, и лучше получается.
В сутках Марианны и Богдана тоже 24 часа. Но проживают они их, как все 48, стремясь быть лучше, уметь больше, смотреть дальше. Они уверены – совершенству нет предела.