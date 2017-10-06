«Брат делает такие волны, когда играет. И я это чувствую»: 14-летний пианист пишет песни слабовидящей сестре

Один талантливый ребёнок – хорошо, а два – ещё лучше. Если раньше родители Богдана и Марианны Бабич настаивали на музыкальных занятиях, то сегодня музыка – личный выбор детей. В свои 14 лет Богдан часами репетирует.

В планах – освоить ещё и саксофон. День буквально расписан и времени на безделье практически нет.

Богдан Бабич:

Ну, я хожу на танцы. У меня хорошо получается, много, где выступал. Параллельно хожу ещё в бассейн.

И до танцев ходил на акробатику, но там чуть не поранил руку и ушёл.

У Богдана – руки настоящего пианиста и их нужно беречь. О травмоопасных занятиях лучше забыть, даже, если это любимый спорт. Но Богдана это не смущает: пока главная привязанность и вдохновение – музыка.

Богдан Бабич:

Вижу себя, наверное, пианистом. Кроме музыки, есть увлечение сочинять музыку. Кроме того, чтобы её играть. Вот у меня уже есть несколько.

Я для сестры сочинил песню – «Мой Минск» называется.

Для Марианны Богдан – не только старший брат, но и лучший аккомпаниатор. За их плечами – десятки концертов и победы в конкурсах.



Марианна говорит, что в 9 лет по-настоящему услышала музыку и уже сама захотела посвящать ей практически всё время.

Это для неё сложнее, чем для большинства сверстников – Марианна практически не видит.

Но болезнь не помешала девочке приручить сразу два музыкальных инструмента – скрипку и флейту.

Её жизнь – это музыка. Но остаётся время и на игры, и мультфильмы. Кроме того, как настоящая женщина, Марианна обожает наряды и зачарована модой.

Её коллекция платьев с необычными фасонами пока только на бумаге. Но всё ещё впереди, главное для девочки – состояться в музыке.

Марианна Бабич:

Я вот хотела бы тоже на произведении подыгрывать себе, и, конечно, я бы хотела стать и скрипачкой, и флейтисткой. А в вокале я хотела бы в эстрадном, кроссовере и опере.