Взаимопонимание между нациями и народами

16 ноября мировая общественность отмечает Международный день терпимости. Он провозглашен ЮНЕСКО в 1995 году с целью усиления на международном уровне уважительного отношения к многообразию культур Вселенной.На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка, предоставления каждому человеку возможностей для саморазвития без какой-либо дискриминации. Истина нынешних дней непреложна: мир невозможен без терпимости, а развитие и демократия невозможны без мира.