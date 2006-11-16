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Взаимопонимание между нациями и народами

16 ноября 2006 09:08
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16 ноября мировая общественность отмечает Международный день терпимости. Он провозглашен ЮНЕСКО в 1995 году с целью усиления на международном уровне уважительного отношения к многообразию культур Вселенной.На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка, предоставления каждому человеку возможностей для саморазвития без какой-либо дискриминации. Истина нынешних дней непреложна: мир невозможен без терпимости, а развитие и демократия невозможны без мира.
# общество

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