В Минск приехала делегация из Астаны

Цель трехдневного визита казахстанской делегации в столицу - познакомиться с учебным процессом в нашей республике. Гости посещают школы, лицеи, гимназии, центры коррекционного обучения и реабилитации. Присутствуют на уроках и конференциях. Интерес вызвала работа дошкольных учреждений. Теперь иностранцы предлагают белорусам взаимовыгодное сотрудничество. Департамент образования Астаны уже подписал проект договора об обмене опытом. Сейчас дело за белорусской стороной.