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В Минск приехала делегация из Астаны

15 ноября 2006 14:39
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Цель трехдневного визита казахстанской делегации в столицу - познакомиться с учебным процессом в нашей республике. Гости посещают школы, лицеи, гимназии, центры коррекционного обучения и реабилитации. Присутствуют на уроках и конференциях. Интерес вызвала работа дошкольных учреждений. Теперь иностранцы предлагают белорусам взаимовыгодное сотрудничество. Департамент образования Астаны уже подписал проект договора об обмене опытом. Сейчас дело за белорусской стороной.
# общество

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