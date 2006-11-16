Встреча жалоб и предложений

15 ноября руководство администрации Фрунзенского района столицы вместе с депутатами Мингорсовета вышли к жителям Минского микрорайона "Сухарево".Оказалось, многих волнует отсутствие лыже-роллерной трассы и недостаток светофоров. Самые инициативные жители посетовали на качество водопроводной воды и тут же предложили пробурить источник в родном районе. Однако больше всего людей беспокоит не состояние зеленых зон и спортивных площадок, а отсутствие поликлиники в микрорайоне с населением около семидесяти тысяч человек.