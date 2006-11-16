Белорусский Дед Мороз на несколько дней покинул свою резиденцию

15 ноября из Беловежской пущи он отправился в Москву. В российской столице через два дня пройдет театрализованное представление.

"Дед Мороз собирает друзей". В предновогоднем фесте планируется участие финского Санта-Клауса, венгерского Микулая, а также Дедов Морозов из Германии, Австрии, Швеции и других стран мира. Во время встречи главные новогодние герои отпразднуют День рождения российского Деда Мороза в великом Устюге. В резиденции, которая существует уже 10 лет, все вместе зажгут на елке первые новогодние огни.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Василий Долголев сегодня вручит верительные грамоты президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Торжественная церемония состоится в Кремле. Одновременно верительные грамоты вручат руководители дипломатических миссий еще нескольких зарубежных государств.