Лукашенко отметил динамичное развитие отношений Беларуси и Зимбабве

Пришли, схватили и ушли! Лукашенко высказался о временщиках у власти и зависти в политике

Народная поддержка, временщики у власти и в чем Александр Лукашенко обходит целую компанию западных политиков. Президент Беларуси в интервью телеканалу RT высказал мнение о западных правителях и зависти с их стороны.