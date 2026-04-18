Лукашенко отметил динамичное развитие отношений Беларуси и Зимбабве

В Зимбабве отмечают День Независимости. С праздником Александр Лукашенко поздравил Президента этой страны и отметил по-настоящему динамичный характер отношений Минска и Хараре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Зимбабве отмечают День Независимости. С праздником Александр Лукашенко поздравил Президента этой страны и отметил по-настоящему динамичный характер отношений Минска и Хараре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Подписание дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030-й годы, успешная реализация совместных проектов в сфере механизации сельского хозяйства, расширение двусторонних контактов в сферах здравоохранения, образования, промышленности и других являются убедительным подтверждением заинтересованности наших стран в дальнейшем углублении взаимодействия», – подчеркнул белорусский лидер.