Администрации Президента Беларуси исполнилось 20 лет 5 августа

Новости Беларуси. Администрация Президента 5 августа отмечает 20-летие. Там состоялось торжественное собрание. Участники, порядка 200 человек, это руководящий аппарат, бывшие и ныешние сотрудники этого госоргана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них и те, кто руководили Администрацией в разные годы. К примеру, нынешний премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Госструктура, созданная в 1994 году, стала еще и настоящей кузницей кадров высшего звена.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

За годы становления суверенной Беларуси Администрация Президента сформировалась как важный орган госуправления, обеспечивающий реализацию полномочий главы государства во всех сферах жизни общества и содействующий плодотворной работе органов власти.

Поздравление озвучил на торжественном собрании нынешний глава Администрации Президента. Андрей Кобяков в своем выступлении также особо подчеркнул, что за стратегией и глобальными вопросами главное разглядеть нужды людей.