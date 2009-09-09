Выросли цены на штрафстоянку

Минэкономики в несколько раз увеличило плату за принудительную буксировку и помещению машин на штрафстоянку.

Министерство экономики подписало постановление №143, которым утвердило новый прейскурант на услуги, выполняемые ГАИ МВД.

В новом прейскуранте значительно увеличены тарифы на отдельные виды работ и услуг, осуществляемых ГАИ МВД. Так, например, тарифы за принудительную отбуксировку транспортного средства выросли сразу в три раза, а за хранение транспортного средства на автомобильной стоянке – в 2,5 раза.

Изменен подход и к определению размера платы за сопровождение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы в пределах населенного пункта. Ранее тариф определялся из расчета на 1 км пробега, а теперь за сопровождение в пределах установленных зон, сообщает «Ежедневник».